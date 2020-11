CORSICA linea recrute 40 navigants en CDI au 1er décembre 2020 Officiers, matelots et mécaniciens/électriciens

CORSICA linea annonce l’embauche de 40 navigants au 1er décembre 2020, selon la répartition suivante : une quinzaine d’officiers, une quinzaine de matelots et une dizaine de mécaniciens/électriciens.

Rédigé par La Rédaction le Lundi 23 Novembre 2020

Corsica Linea va recruter 40 navigants au 1er décembre 2020.



Les postes à pourvoir concernent une quinzaine d’officiers, une quinzaine de matelots et une dizaine de mécaniciens/électriciens.



Pierre-Antoine VILLANOVA, Directeur général : « Malgré les turbulences de l’année 2020, nous n’avons pas dévié de notre cap sur nombre de sujets. C’est le cas de notre engagement économique et sociétal. Ces recrutements en témoignent, tout comme l’accueil de 22 nouveaux alternants dans les différents services de notre Compagnie pour 2020/2021.



Nous faisons le pari de l’avenir, de la jeunesse, et de l’emploi sous pavillon français. Nous adressons ainsi un signal fort alors qu’a débuté, le 9 novembre dernier, le Fontenoy du maritime, lancé par la ministre de la Mer, Annick GIRARDIN.



En tant que deuxième employeur de marins français, nous avons de réelles attentes quant à l’issue du Fontenoy du maritime, et sa capacité à booster la compétitivité du pavillon et des armateurs français. Nous avons là une chance collective de dynamiser l’emploi maritime français : nous espérons vivement que cette opportunité se traduira dans les faits de manière rapide et efficace. »



