CWT : Rachael Sullivan nommée vice-présidente des ressources humaines

"Alors que les voyages continuent de se redresser, l'attraction et la rétention des talents sont en tête de nos priorités" , a déclaré Consuelo Corridori, vice-présidente senior des RH de CWT.



"Dans le même temps, nous nous concentrons sur la création d'une culture qui favorise les nouvelles idées et l'innovation, et qui maintient nos équipes dans le monde entier motivées et inspirées pour offrir la meilleure expérience à nos clients. Rachael a une expérience impressionnante dans l'aide aux grandes organisations pour établir des programmes RH qui conduisent le changement et accélèrent les performances de l'entreprise, et je suis ravi qu'elle rejoigne notre équipe."