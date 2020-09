Ça bouge chez EURAM !

Comme tous les ans, EURAM prend rendez-vous avec vous, en septembre pour lancer ses nouveautés. 2020 ne fait pas exception.

Aujourd’hui plus que jamais, il faut tenir le cap et préparer la relance. A cette fin, EURAM continue son développement et se tient à vos côtés.



Rédigé par Rédigé par Audrey Labarthe le Lundi 28 Septembre 2020



Comment ?

En vous aidant à vous démarquer grâce à nos fonctionnalités PREMIUM gratuites dès aujourd’hui !



Déjà utilisées par une partie d’entre vous, elles permettent de personnaliser entièrement les devis et roadbooks analogiques et numériques, en fonction de votre identité visuelle,et de votre contenu : vous pourrez par exemple remplacer ou ajouter vos photos de chaque étape ou de chaque produit réservé, insérer les cartes d’embarquements, les brochures…



Et ce n’est pas tout !

Outre la mise en valeur de votre marque, ces fonctionnalités vous feront gagner du temps en sauvegardant vos modèles de texte.

Vous apprécierez également l’envoi des documents à votre client via un lien qu’il vous suffit de générer et d’incorporer dans votre message.

Le roadbook ainsi généré devient un véritable compagnon de voyage pour votre client.



Pour activer vos fonctionnalités « Premium » :

- n’hésitez pas à contacter

Réservations et conditions d'annulation flexibles pour 2021 Nous vous conseillons d'éviter les tarifs non remboursables au vu de la situation actuelle et de profiter de la majeure partie de nos produits dont la condition d’annulation est la suivante :

- Annulation gratuite pendant 120h après la réservation puis 10% jusqu’à 3 jours avant le départ.



Exception : si une destination passe en zone rouge de J-30 à J-3, les 10% de frais seront levés.

Du côté de l’offre… notre offre est constamment mise à jour et s’étoffe au rythme de leur capacité à proposer les hébergements et produits additionnels pour la saison prochaine. Vous pouvez désormais vous rendre sur le site



Si vous avez besoin d’un produit spécifique, n’hésitez pas à contacter notre équipe support qui, comme à son habitude prendra en charge votre demande et vous répondra rapidement.

N’hésitez pas à consulter nos 150 itinéraires populaires disponibles sur le site pour découvrir nos destinations.



L’équipe et moi-même tenions à exprimer notre amitié à l’ensemble de la profession pour la crise sans précédent que nous traversons.

Nous remercions également l’ensemble des agences partenaires qui ont travaillé de concert avec notre support pour limiter les pertes et garantir un futur séjour à leurs clients. MERCI.



Et restez branchés ! Dans notre prochaine colonne, nous vous dévoilerons les dessous de notre plateforme de voyage Planisto…

Agenda :

Inscription



Et toujours…

Retrouvez nos webinars sur

Contact Votre Business Developer :



audrey.labarthe@euram.eu

info@euram.eu





Retrouvez-nous sur Facebook et LinkedIn pour nos conseils sur les destinations, les produits et nos formations.



Facebook EURAM FRANCE :

https://www.facebook.com/EURAMFrance/



LinkedIn :

https://www.linkedin.com/company/euram-france-belgique/?viewAsMember=true



Et connectez-vous dès maintenant pour (re)découvrir notre site web

https://www.euram.eu Et connectez-vous dès maintenant pour (re)découvrir

