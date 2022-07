Canada : Air Transat incite les groupes à confirmer tôt

Compte-tenu de la difficulté rencontrée cette année au niveau des disponibilités terrestres sur le Canada qui menace fortement la concrétisation des départs des groupes, Air Transat invite les agents de voyages à confirmer leurs groupes le plus en amont possible.A ce titre, la compagnie aérienne offrira unpour tout groupe confirmé.- Offre valable pour les groupes confirmés (avec versement du déposit) entre le 1er juillet et le 31 octobre 2022 pour des voyages entre le France et le Canada jusqu’au 31 octobre 2023.- Le chèque cadeau Kadéos qui sera offert, d’une valeur de 150€ et valable dans plus de 800 enseignes, sera remis après le départ du groupe, sous réserve d’un minimum de 10 pax volés et ce, en main-propre, à l’agent qui aura réalisé la vente.