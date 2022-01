Caraïbes : MSC Croisières ouvre les ventes du MSC Seascape

MSC Croisières ouvre les ventes du MSC Seascape, le deuxième navire de la classe Seaside EVO, actuellement en construction aux chantiers navals Fincantieri en Italie, et dont la livraison est prévue en novembre.



Ce navire de 2 270 cabines réparties en 12 catégories différentes proposera des croisières au départ de Miami dès le mois de décembre. Sa saison inaugurale se déroulera aux Caraïbes.



Le MSC Seascape proposera deux itinéraires différents de 7 nuits au départ de Port Miami vers les Caraïbes orientales avec des escales à Ocean Cay MSC Marine Reserve et Nassau aux Bahamas, San Juan à Puerto Rico et Puerto Plata en République Dominicaine et vers les Caraïbes occidentales avec des escales à Ocean Cay MSC Marine Reserve, Cozumel au Mexique, George Town aux îles Caïmans et Ocho Rios en Jamaïque.