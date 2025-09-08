Carine Le Saux nommée directrice commerciale du Domaine du Paris Country Club

Véritable, le Domaine du Paris Country Club conjugue raffinement et convivialité au service de l’événementiel.Fondé en 1981, il est un, à seulement 15 minutes de Paris. Il accueille les familles et amis en recherche de loisirs et de détente ainsi que les entreprises qui souhaitent s’y réunir.Propriété du groupe familial Dalia SAS, le Domaine du Paris Country Club regroupe en effetau sein du célèbre centre équestre du même nom - capables d’pour des comités de direction, séminaires, conventions, lancements de produits, soirées et dîners de gala ou événements sportifs.Grâce à la complémentarité de ses espaces et à l’expertise de ses équipes, le Domaine du Paris Country Club s’impose comme uneen quête d’un cadre exclusif, élégant et d’un accompagnement sur-mesure.