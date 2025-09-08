Carine Le Saux nommée directrice commerciale du Domaine du Paris Country Club

Ancienne demeure de famille de style anglo-normand, le Manoir se prête à des réceptions élégantes dans un cadre historique - Photo : Domaine du Paris Country Club
Professionnelle confirmée du développement commercial, du marketing et de la communication, Carine Le Saux vient d'être nommée directrice commerciale du Domaine du Paris Country Club.
Elle a derrière elle vingt ans d'expérience auprès d'acteurs majeurs de l'hôtellerie haut de gamme et de l'événementiel.
Elle a notamment été directrice des ventes France du Groupe Barrière, couvrant un portefeuille de 17 établissements de 4 à 5 étoiles.
Plus récemment, elle a, en tant que directrice du développement au sein de Moman Event, filiale du groupe Moma (acteur incontournable de l'hospitalité dans le secteur de la restauration, de la régie commerciale et du conseil événementiel), contribué à la stratégie de croissance et déployé un nouvel outil CRM permettant de mieux gérer la relation client.
Dans ses nouvelles fonctions, Carine Le Saux pilotera la stratégie commerciale avec l'ambition d'accompagner la montée en gamme du Domaine du Paris Country Club et de renforcer son rayonnement auprès des entreprises et des acteurs de l'événementiel.
Paris Country Club : un domaine unique qui conjugue raffinement et convivialité
Véritable écrin de verdure aux portes de Paris, le Domaine du Paris Country Club conjugue raffinement et convivialité au service de l’événementiel.
Fondé en 1981, il est un domaine unique en plein cœur de l’Hippodrome de Saint-Cloud, à seulement 15 minutes de Paris. Il accueille les familles et amis en recherche de loisirs et de détente ainsi que les entreprises qui souhaitent s’y réunir.
Propriété du groupe familial Dalia SAS, le Domaine du Paris Country Club regroupe en effet quatre lieux d'exception - l’Hôtel Renaissance Paris Hippodrome de Saint-Cloud 4 étoiles (groupe Marriott), Le Manège, Le Manoir, Le Pavillon de Jardy au sein du célèbre centre équestre du même nom - capables d’accueillir jusqu’à 1 200 participants pour des comités de direction, séminaires, conventions, lancements de produits, soirées et dîners de gala ou événements sportifs.
Grâce à la complémentarité de ses espaces et à l’expertise de ses équipes, le Domaine du Paris Country Club s’impose comme une adresse incontournable pour les entreprises, les agences événementielles et les organisations sportives de renom en quête d’un cadre exclusif, élégant et d’un accompagnement sur-mesure.
