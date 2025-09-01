TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Delphine Morant, nouvelle directrice de Maison Boissière - Barnes Residences

Maison Boissière abrite 16 appartements de prestige, de 55 à 120 m2


Delphine Morant prend la tête de Maison Boissière, une résidence hôtelière de luxe nichée dans le XVIe arrondissement de Paris. Elle a pour mission de faire rayonner l’adresse auprès d’une clientèle française et internationale exigeante.


Rédigé par le Mercredi 3 Septembre 2025

La chambre d'un appartement de Maison Boissière. Derrière le lit king-size, des coupons d'indiennes imprimées de couleurs vives égayent l'atmosphère (©PB)
La chambre d'un appartement de Maison Boissière. Derrière le lit king-size, des coupons d'indiennes imprimées de couleurs vives égayent l'atmosphère (©PB)
Delphine Morant vient d'être nommée directrice de Maison Boissière - Barnes Résidences, résidence hôtelière de luxe située au cœur du XVIe arrondissement de Paris.

Avec plus de vingt ans d’expérience dans l’hôtellerie haut de gamme, elle est experte dans l’art du service à la française.

Avant de rejoindre le Groupe, elle était directrice de la résidence officielle de l’Ambassade du Canada à Paris.

Elle a précédemment occupé des postes à forte dimension opérationnelle au sein de prestigieux établissements des groupes Marriott et Hilton, notamment au Renaissance Paris Vendôme et au Marriott Champs-Élysées.

Lire aussi : Barnes : de nouvelles ambitions dans l'hospitalité de luxe

L'arrivée de Delphine Morant, une nouvelle étape pour Maison Boissière - Barnes Residences

Delphine Morant - Photo : Maison Boissière Barnes Residences
Delphine Morant - Photo : Maison Boissière Barnes Residences
L'arrivée de Delphine Morant marque une nouvelle étape dans le développement de Maison Boissière - Barnes Residences, qui a obtenu sa certification 5 étoiles en mai 2025, moins d’un an après son ouverture.

La nouvelle directrice a pour mission de faire rayonner l’adresse auprès d’une clientèle française et internationale exigeante, en affirmant les valeurs d’élégance, de confidentialité et d’excellence portées par le groupe Barnes.

Fondé par Heidi Barnes en 1995 et développé par Thibault de Saint Vincent, Barnes est un acteur majeur de l’immobilier de prestige et de l’intermédiation de services de luxe à l’international.

En près de trente ans, il s’est imposé dans l’immobilier de luxe, et s’est également affirmé comme ambassadeur de l’art de vivre à la française.

Son ambition a toujours été d’offrir un éventail de services personnalisés pour accompagner de manière globale la clientèle haut de gamme.

Lire aussi : Paris : Barnes Hospitality ouvre Maison Bauchard, une nouvelle adresse cinq étoiles confidentielle

En vue, de nouveaux projets de développement

Après avoir développé ses activités dans le conseil en acquisition de domaines viticoles, d’œuvres d’art ou de yachts, Barnes a déployé son champ d’action dans l’hôtellerie et l’événementiel, avec la création d’un nouveau département : Barnes Hospitality.

C’est dans ce cadre que depuis le mois de mai 2024, quatre nouveaux lieux de vie ont vu le jour : Maison Boissière - Barnes Residences et Maison Bauchart - Barnes Residences à Paris, Maison Barnes à New York et Un Moment Barnes à Mougins.

Ces nouvelles réalisations sont les premières d’une longue série, puisque Barnes Hospitality travaille sur des projets de développement en France, en Europe et au Moyen-Orient.

Aranui Cruises annonce l’ouverture des ventes 2027 pour son second navire, l’Aranoa

Aranui Cruises annonce l’ouverture des ventes 2027 pour son second navire, l’Aranoa

Plus que quelques jours avant IFTM : Tout sur l’édition 2025

Plus que quelques jours avant IFTM : Tout sur l’édition 2025
