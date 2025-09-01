Delphine Morant, nouvelle directrice de Maison Boissière - Barnes Residences

L'arrivée de Delphine Morant marque une nouvelle étape dans le développement de Maison Boissière - Barnes Residences, qui a obtenu saen mai 2025, moins d’un an après son ouverture.La nouvelle directrice a pour mission de, en affirmant les valeurs d’élégance, de confidentialité et d’excellence portées par le groupe Barnes.Fondé par Heidi Barnes en 1995 et développé par Thibault de Saint Vincent, Barnes est un acteur majeur de l’immobilier de prestige et de l’intermédiation de services de luxe à l’international.En près de trente ans, il s’est imposé dans l’immobilier de luxe, et s’est également affirmé commeSon ambition a toujours été d’offrir un éventail de services personnalisés pour accompagner de manière globale la clientèle haut de gamme.