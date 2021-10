Celestyal Cruises lance une opération "Black Friday"

Celestyal Cruises anticipe et lance une campagne « Black Friday ». Au programme : une sélection de croisières pour 2022 en formule tout compris, à réserver jusqu'au 30 novembre avec des réductions pouvant atteindre jusqu'à -40%.



Les enfants voyageront également gratuitement et il n'y aura pas de supplément pour les personnes voyageant seules.



Des tarifs réduits sont également disponibles pour les 3ème et 4ème voyageurs lors d’une réservation de groupe.



Parmi les 46 croisières proposées dans la campagne « Black Friday », figure la croisière de trois nuits « Iconique mer Égée » à partir de 329 euros par personne en cabine double ou encore la croisière de sept nuits « Idyllique mer Égée » (Athènes, Thessalonique, Rhodes, Héraklion (en Crète), Santorin, Milos, Mykonos en Grèce et Kusadasi).



L'itinéraire de 7 nuits « Éclectique mer Égée » fait aussi partie de l'opération. La croisière passe par Athènes, puis Istanbul, en Turquie et à Kavala, Thessalonique, Volos et Santorin en Grèce.