Césars du Voyage Responsable : ouverture des candidatures à l'international !

« Les candidats ne sont pas juste là pour être un numéro et devenir lauréat,

mais pour participer à rendre le voyage responsable visible, à créer des interactions et valoriser toute la branche ».

Plus que jamais, la crise climatique est criante aujourd’hui. Et le tourisme durable nécessaire.TourMaG.com prend sa part et s’engage pour rendre plus visibles les initiatives, quelles qu’elles soient, qui vont dans le bon sens et prônent une démarche de développement durable.explique Fabien Da Luz, Directeur général associé de TourMaG.com,Il l’a été à sa création, sur d’autres thématiques et il l’est aujourd’hui encore, en poursuivant son engagement pour le voyage responsable.Nous voulons augmenter la visibilité des professionnels du tourisme, grâce à cette nouvelle génération d'événements pour leur permettre de valoriser leurs initiatives de voyages responsables et aussi élargir leurs opportunités.Avec les Césars, grâce à vos candidatures, nous pourrons aussi continuer à publier notre média "Voyages Responsables" et parler de vos initiatives, toute l’année, donner à voirComme vous, TourMaG.com est un acteur du tourisme, et comme vous, nous voulons montrer que si la crise climatique est là, le secteur a toutes les ressources pour agir.Vous aussi, montrez que vous agissez, soutenez vos actions et inscrivez-vous aux Césars du Voyage Responsable avant le 26 septembre prochain.