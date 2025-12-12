Challenge Salaün Holidays : 10 agents de voyages à la découverte du Japon

Les dix agents de voyages lauréats du challenge de ventes Salaün Holidays découvrent le Japon - Photo : Salaün Holidays
Chez Salaün Holidays, le Japon est une destination en forte croissance qui, portée par la marque Pagodia, a enregistré 1 101 clients sur l’exercice 2024/2025.
Pour booster ses ventes, le voyagiste a lancé, en août dernier, un challenge commercial qui a permis aux 10 meilleurs agents de voyages (sur les 255 participants) de découvrir la destination, du 1er au 10 décembre dernier, lors d'un famtrip.
"Mis en place en partenariat avec All Nippon Airways et notre réceptif local Nippon Explorer, ce projet est né d’une volonté de Salaün Holidays de faire vivre un voyage unique aux vendeurs de ses marques, où partage et découverte sont au cœur de l’expérience, a rappelé la direction des ventes du TO dans un communiqué.
Notre objectif : faire vivre une expérience inoubliable aux agents de voyages sur une de nos destinations phare tout en renforçant leur lien avec notre équipe commerciale".
Salaün Holidays : faire rayonner davantage la destination Japon
Pendant dix jours, les lauréats ont parcouru un itinéraire conjuguant visites incontournables et expériences marquantes, en mettant tout d'abord le cap sur Osaka, considérée comme l’âme gastronomique du Japon, puis Nara, berceau de la civilisation japonaise, entre le parc aux daims et l’impressionnant temple Tōdai-ji.
La découverte s’est poursuivie à Kyoto, cœur patrimonial du pays (Kiyomizu-dera, château Nijō, marché Nishiki, Pavillon d’Or, ruelles de Gion).
L’itinéraire a ensuite mené le groupe vers les Alpes japonaises, avec Hikone, Shirakawa-go, l’inoubliable village UNESCO, et Takayama, à l’atmosphère artisanale unique. Les participants ont également passé une nuit en ryokan à Hirayu Onsen. Une parenthèse rare entre tatamis, onsen et gastronomie locale.
Le voyage s’est poursuivi vers Matsumoto, la région du Mont Fuji, puis Hakone (lac Ashinoko, vallée d’Owakudani).
Dernière étape de cette immersion : Tokyo. Les participants ont découvert l’atmosphère intemporelle d’Asakusa, avant de plonger dans l’énergie contemporaine de Shibuya et de ses croisements iconiques. Entre jardins paisibles, panoramas urbains et moments de flânerie, la capitale a dévoilé ses multiples visages.
Point d’orgue de cette étape : une immersion artistique à teamLab Planets, expérience sensorielle spectaculaire, suivie d’un Tokyo by night vibrant et lumineux, offrant une lecture totalement différente de la ville.
"Bien plus qu’un voyage d’études, ce Famtrip a constitué une immersion dans l’âme du Japon pour nos dix gagnants. Au-delà des visites, il s’est surtout imposé comme un temps fort de partage avec les équipes Salaün Holidays, renforçant la proximité, la confiance et la dynamique commerciale", souligne le Groupe Salaün.
Une belle occasion de consolider l’expertise de ses partenaires et d’aborder 2026 avec une ambition commune : faire rayonner encore davantage la destination Japon auprès des voyageurs.
Quelles sont les 10 agences lauréates ?
- Hangard Voyages (Montivilliers)
- La Boutique des Vacances (Arras)
- TUI (La Flèche)
- Royer Voyages (Sarre-Union)
- Salaün Holidays (Cestas)
- Leclerc Voyages (St Gilles Croix de Vie)
- Havas Voyages (Dunkerque)
- Voyages Rouxel (Vannes)
- Chaigneau Voyages (Pouzauges)
- Salaün Holidays (Paris St Charles)
