Challenge Salaün Holidays : 10 agents de voyages à la découverte du Japon

Mis en place en partenariat avec All Nippon Airways et notre réceptif local Nippon Explorer, ce projet est né d’une volonté de Salaün Holidays de faire vivre un voyage unique aux vendeurs de ses marques, où partage et découverte sont au cœur de l’expérience

Notre objectif : faire vivre une expérience inoubliable aux agents de voyages sur une de nos destinations phare tout en renforçant leur lien avec notre équipe commerciale