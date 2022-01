Chilowé : un second tour de table de 2,5 millions d’euros

Nous faisons vivre des expériences outdoor premium (vélo, rando, ski de rando, yoga, escalade…) à notre communauté, les plus proches possibles de chez eux et hors des sentiers battus

Parti d'une simple newsletter envoyée à 50 copains en 2017, dans laquelle Ferdinand Martinet partageait, avec humour, ses propres micro-aventures,.» explique Ferdinand Martinet, co-fondateur et président de l'entreprise. Chilowé est membre du 1% for the Planet et reverse cette année 1% de son chiffre d'affaires à la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel en France, en soutenant l'association ASPAS.Elle compte actuellement