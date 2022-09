Collection Automne & Hiver - Terra Balka vous dévoile ses expériences insolites

En Automne

En Hiver

De Split à Dubrovnik en passant par Sarajevo, les parcs nationaux du Durmitor et Biogradska Gora, le lac de Skadar et les Bouches de Kotor. Vivre les Balkans en famille, découvrir différentes cultures, parcourir les plus belles routes panoramiques et explorer des étendues sauvages.Consultez-nous pour le circuit.De Zagreb à Split, vous découvrirez les plus beaux endroits de Croatie; des villages perchés de l'Istrie, au Palais de Dioclétien à Split en passant par la côte Adriatique, les cités vénitiennes et les Lacs de Plitvice aux couleurs chaudes.Après avoir découvert Ljubljana, ses marchés, ses cafés et spécialités gastronomiques, rejoignez les Grottes de Postojna et de Skocjan avant d’aller faire un tour à Piran, petite cité vénitienne de l’Adriatique. Enfin, profitez du Massif du Triglav pour quelques jours de randonnées tout en vous relaxant le soir dans un Spa. Itinéraire possible en hôtel ou dans des fermes auberge selon l’envie de vos clients.Consultez-nous pour le circuit.Nous avons créé cet hiver en 2021 pour vos clients ayant des envies d'insolite tout en minimisant leur empreinte carbone, ce voyage idéal pour couple en mode romantique, famille avides de découvertes ou groupes intéressés par une recette culturelle et festive.Au programme: Zagreb, Ljubljana, Klagenfurt et Vienne.A consommer sans modération pour l’hiver 2022/2023. Croyez-nous, ça va faire l'effet boule de neige auprès de vos voyageurs! Selon les envies des voyageurs de multiples combinaisons sont possibles selon arrivée et départ, budget et envies.Plus proche que le Canada, presque aussi dépaysant que la Laponie, bienvenue au milieu des Alpes Juliennes! Trois étapes vous emmènent au coeur de stations enneigées avant de profiter de l’ambiance chaleureuse de la capitale Ljubljana.Sortez des pistes et des vacances classiques dans les Alpes ou dans les Pyrénées! Vous êtes au Monténégro, pays des montagnes noires pour découvrir un monde infini d’activités hivernales fantastiques. Optez pour le Cocooning sauce balkanique, doux mélange de pittoresque, de sourires monténégrins et d’hôtels de charme. La journée, explorez les grands espaces enneigés des parcs du Durmitor et de Biogradska Gora et le soir profitez de la gastronomie gargantuesque locale.Cet itinéraire, idéal pour les familles au moment des fêtes de fin d’année, vous emmène au cœur des marchés de Noël des deux capitales, tout en explorant les Parcs nationaux de Plitvice et du Triglav. La féérie hivernale se poursuit avec le spectacle des crèches vivantes dans les grottes de Postojna.