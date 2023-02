Comment concilier la croissance du transport aérien et les contraintes écologiques

Alors comment résoudre la « quadrature du cercle » ? La recherche par les compagnies aériennes de la bonne solution pour diminuer les coûts afin de ne pas trop demander aux économies internes é finalement trouvé sa solution dans le Covid.



La période dramatique que le transport aérien a traversée a permis de rebattre les cartes. Très naturellement de nombreux salariés du secteur l’ont quitté pour se diriger vers des métiers jugés plus intéressants et sans doute moins contraignants.



Cela a permis d’alléger le volume de personnel et de repenser un management plus efficace. De plus la nécessité d’amener progressivement le transport aérien à l’abri des menaces permanentes portées par la vague écologique, a permis d’inverser la courbe tarifaire jusqu’alors tirée vers le bas dans une folle course au volume.



Deux facteurs fondamentaux ont ainsi changé la donne économique : moins de charges d’un côté et une meilleure recette unitaire de l’autre, le tout avec un nombre de passagers certes encore en baisse par rapport à 2019, mais suffisamment important pour garantir une sérieuse rentabilité, comme d’ailleurs cela se constate chez les méga transporteurs américains.



Des lors, il ne faut pas être grand clerc pour prédire qu’une fois retrouvé les niveaux de 2019, le trafic va repartir à la hausse. Reste à savoir comment cette croissance pourra être compatible avec l’objectif de réduction des émissions de CO².