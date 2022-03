Appli mobile TourMaG



Comment rester ouvert 24/7 et 365 jours par an ?!? La question peut paraître saugrenue mais la réponse est on ne peut plus simple : il vous suffit d’installer un site Web avec les nombreuses solutions que propose SpeedMedia !

SpeedMedia accompagne agences de voyages, réseaux et Tour-Opérateurs en fournissant des outils simples d'utilisation et des sites web performants. Nous apportons chaque jour à nos utilisateurs les moyens de développer leurs ventes, de piloter leur distribution, et de réaliser des ventes sur internet comme en agence, répondant aux besoins de nos clients tant en B2C qu’en B2B.

Lundi 7 Mars 2022

Votre agence (réellement) sur le Web Quelle que soit votre approche de l’Internet, votre engouement, votre appétence - et quand bien même vous n’auriez pas le temps suffisant pour vous en occuper - nous avons forcément la solution. Que vous disposiez déjà de votre propre site Web, vitrine ou simple formulaire de contact, nous intégrons nos solutions dans l'existant et y ajoutons l'automatisation de la mise à disposition des offres disponibles, des recherches multi-TO, des devis en temps réel et des ventes en ligne ou demandes de réservations.



Vous souhaitez refondre votre présence sur le Web, avoir la main totale sur votre site, ses offres, son contenu, son référencement ? SpeedMedia s'adapte parfaitement à vos attentes et besoins.



Partir d'une feuille vierge ou s'insérer dans un site existant, la souplesse de nos outils est considérable. SpeedMedia vous apporte une facilité d'utilisation et une rapidité de mise en place sans comparaison.



Ce qui important c’est de respecter la manière dont vous travaillez ainsi que votre propre stratégie de distribution afin de choisir les options qui feront votre succès.



Le web-to-store : Vous mettez en avant vos offres et celles de vos TO partenaires afin d’attirer vos clients en agence avec des produits toujours disponibles en ligne.



Le conseil client : Vous proposez à vos clients de faire leurs recherches et même d’établir un devis en ligne et en temps réel afin de les recontacter pour finaliser la vente et jouer ainsi à fond la carte du conseil, votre conseil.



La vente en ligne e-commerce : Vos clients peuvent aller au bout de la transaction, réserver et payer en ligne. Vous augmentez votre amplitude de ventes 365jours par an, 7j/7 et 24h/24 vous permettant ainsi qu’à vos équipes, de vous concentrer sur les demandes plus complexes à forte valeur ajoutée.



Qu’attendez-vous ? Proposer et Vendre des séjours, des circuits, des autotours, des croisières, des weekends, des locations, des campings ou des clubs n'a jamais été aussi facile.



SpeedMedia est connecté à des dizaines de TO qui mettent à jour quotidiennement leurs offres afin d’enrichir votre site Web et de ne proposer que des produits disponibles.



La connexion en temps réel avec les Producteurs permet à vos clients d’obtenir des devis précis à l’instant T et ce quelle que soit l’heure du jour ou de la nuit. Vous restez ouvert en permanence.



Le module e-Commerce permettra d’aller jusqu’au paiement en ligne et la réservation automatisée.





Consultez nos différentes offres, vous verrez que, rapporté à un seul point de vente (ou mieux encore à tous vos points de vente si vous disposez de plusieurs agences), nos tarifs sont franchement très abordables !



Un module Groupes permettant de saisir le produit vendu, son descriptif complet, ses visuels, ses options, etc. et en envoyant le lien au Tour Leader ou à l’ensemble des participants, autoriser leur inscription en ligne ; Proposer des réservations individuelles sur un voyage de groupe, tel était notre but.



Un comparateur d’offres B2B et module SSO Comparateur d’offres, de plus de 70 TO, personnalisable, Resalink est un véritable Coffre-fort de mots de passe SSO et comparateur d’offres B2B qui sécurise les accès aux sites pros des Tour-Opérateurs pour les agences et leurs agents de voyages. Ce module crée un véritable lien entre le site BtoC de votre agence, les vendeurs en points de vente et les Tour-Opérateurs. Affichez les produits, comparez les offres, réservez ensuite sur le site Pro de chaque fournisseur, etc. Le tout dans le respect de votre politique de distribution et la sécurisation de vos accès.



Un module Liste Cadeaux vous donnera l'occasion de proposer des cagnottes en ligne à vos clients. Listes de Mariages, anniversaires de mariages, retraites, EVJF, EVJG, diplômes, Pacs ,... vous définissez les évènements que vous souhaitez mettre à disposition de vos clients pour ces listes. La gestion est automatisée et totalement intégrée à votre site internet



Un module CE & Partenaires vous permet de diffuser les offres de votre site avec des règles tarifaires ou réduction propres à chacune de vos cibles, Comités d'Entreprises, Collectivités Locales, Associations, etc. Un login et un mot de passe donneront accès à chacun à des tarifs que vous aurez définis spécifiquement selon votre propre politique de distribution et vos accords.







Que vous soyez à la recherche d’un accompagnement pour votre stratégie Web, d’une communication sur les réseaux sociaux, de campagnes publicitaires ciblées, de référencement naturel, d’e-mailing voire de formations sur ces points pour vos équipes, notre objectif est de vous mettre en relation avec des personnes que nous connaissons, qui ont fait leurs preuves – le plus souvent en utilisant les outils SpeedMedia – afin que vous puissiez développer votre activité sur internet en toute connaissance.

Il est grand temps que vous utilisiez les bons outils !

