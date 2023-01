Communication print : l’écoconception pour les nuls 🔑

Si l’empreinte du numérique est globalement plus importante que celle de l’industrie de l’impression, on estime tout de même que la fabrication de 1kg de papier nécessite 500 litres d’eau et 24 arbres. À cela s’ajoutent les additifs chimiques, la dépense d’énergie, mais aussi la production de l’encre.



Réduire le nombre de pages, et choisir un papier de qualité (grammage plus fort, sans vernis...) c’est déjà réduire son empreinte.



Aujourd’hui, l’industrie du papier est très réglementée : normes ISO, certifications pour la gestion des forêts, réglementations strictes pour le recyclage de l’eau…



De nombreux imprimeurs sont engagés dans une démarche écoresponsable : labels Imprim'Vert, certifications, attention portées aux encres, au recyclage des cartouches, à la réutilisation des chutes de papiers… Mais aussi valorisation du travail de personnes en situation de handicap, gestion des entreprises en SCOP…



Choisissez bien vos partenaires, posez-leur les bonnes questions : plus ils sont éthiques, plus ils seront prompts à répondre.