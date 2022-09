Compagnie Française de Croisières ouvre ses ventes !

Compagnie Française de Croisières (CFC), co-fondée par Clément Mousset et Cédric Rivoire-Perrochat, lancera à partir du 10 février 2023 des croisières au départ du Havre et de Marseille.Les 31 départs sont désormais ouverts à la vente via son site internet : cfc-croisieres.fr ou son service de réservations.. Quant aux agences en ligne, elles ont la possibilité d’être connectées aux flat files pour les mises à jour automatiques, précise un communiqué de presse.CFC propose des voyages d’une durée en majorité supérieure à douze jours, dont un grand voyage de 120 jours en Afrique et Océanie.Service de réservation de Compagnie Française de Croisières : du lundi au vendredi • de 9h30 à 18h30 • Téléphone 04 84 89 02 90 reservations@cfc-croisieres.fr