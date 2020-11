Confinement : Corsair assouplit sa politique commerciale pour les vols de novembre 2020

L'année 2020 aura eu une vertu : rendre les professionnels du tourisme plus flexible, quant à leurs offres.Ainsi suite aux annonces du gouvernement français, concernant le confinement, Corsair a décidé d'assouplir sa politique commerciale, pour répondre aux mieux aux demandes des clients.Pour tous les détendeurs d'un billet de Corsair, permettant de voyager en novembre, et qui ne souhaitent plus voyager,Quel que soit le choix du client, la demande doit être formulée auprès de la compagnieDe plus, l'Offre Sérénité est toujours en vigueur. Pour les billets achetés depuis le 28 août 2020 jusqu'à maintenant, le client peut également demander le remboursement, sans justificatif, pendant un an à compter de la date de départ initial, quel que soit le tarif d’origine et la date du voyage.Toutes les démarches sont digitalisées sur le site de Corsair (CLIQUEZ ICI).