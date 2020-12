Contrats d’apprentissage : le Tourisme Social et Familial lance une campagne de recrutement recrutement de 200 apprentis

Envoyer à un ami Imprimer Partager cet article

Le GSOTF (Groupement syndical des Organismes de Tourisme Familial) et CAP France, réunis au sein de la FFTV (Fédération Française des Employeurs du Tourisme et des Vacances), en association avec la Fondation INFA lancent une vaste campagne de recrutement de contrats d’apprentissage. Les postes sont à pourvoir dans 45 départements en France.

Rédigé par La Rédaction le Lundi 7 Décembre 2020

Le Tourisme Social et Familial recrute plus de 200 apprentis d'ici janvier 2021.



En effet GSOTF (Groupement syndical des Organismes de Tourisme Familial) et CAP France, réunis au sein de la FFTV (Fédération Française des Employeurs du Tourisme et des Vacances), en association avec la Fondation INFA lancent une vaste campagne de recrutement de contrats d’apprentissage.



Les postes sont à pourvoir dans 45 départements en France.



Ce programme ambitieux a trouvé un écho favorable auprès des opérateurs adhérents aux deux syndicats. Il concerne plus de 100 villages vacances de différentes enseignes dont VTF, Village Club du Soleil, Vacances Bleues, Ternelia, ULVF, MILEADE, CEVEO …

5 formations délivreront un diplôme allant du niveau CAP à Bac +3



Afin de préparer au mieux la saison estivale, et de faire de la formation un levier visant à fidéliser les collaborateurs, c’est plus de 200 apprentis qui seront accueillis d’ici fin janvier 2021 pour se former aux métiers de :

- Cuisinier

- Serveur en restauration

- Animateur

- Réceptionniste-Accueil

- Directeur Adjoint



Ces 5 formations délivreront un diplôme allant du niveau CAP à Bac +3. Les apprentis seront hébergés sur place durant leur formation et bénéficieront d’installations professionnelles pour parfaire leurs apprentissages. Pour postuler sur l’un des contrats d’apprentissage proposés, les personnes peuvent envoyer un mail accompagné de leur CV à



Les sélections se dérouleront à partir du mois de décembre 2020. Il permet la création d’un CFA Tourisme et Loisirs. Une première antenne voit le jour sur le Villages Vacances CEVEO de Carcans-Maubuisson en Gironde. D’autres créations d’antennes sont en préparation.Afin de préparer au mieux la saison estivale, et de faire de la formation un levier visant à fidéliser les collaborateurs, c’est plus de 200 apprentis qui seront accueillis d’ici fin janvier 2021 pour se former aux métiers de :. Les apprentis seront hébergés sur place durant leur formation et bénéficieront d’installations professionnelles pour parfaire leurs apprentissages. Pour postuler sur l’un des contrats d’apprentissage proposés, les personnes peuvent envoyer un mail accompagné de leur CV à info@infa-formation.com.

Lu 136 fois Notez



Dans la même rubrique : < > CORSICA linea recrute 40 navigants en CDI au 1er décembre 2020 Club Coralia recrute 60 contrats d'apprentissage