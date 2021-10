Convalescent, le transport aérien français fait le point et s’organise

himself

une double personnalité de l’Europe

On va sortir en Europe 50 milliards de prêts pour sauver les grandes compagnies européennes et l’on signe en même temps un accord de ciel ouvert avec la Qatar. C’est le culte de la double personnalité.



On a fait preuve d’une rigueur incroyable pour octroyer des prêts et des aides aux compagnies et d’un autre côté, dans la vision ultra consumériste de l’Europe, elle signe cet accord très "far away" des valeurs défendues dans l’espace européen et qui ne sont pas acceptées et validées par les grands acteurs de l’aérien européen."

combien lui coûtait le social, et pourquoi il faisait du social…

arrivait au plus mauvais moment".

"Quand vous avez entamé des négociations, c’est difficile d’expliquer à certains Etats que parce que le contexte a changé, vous ne voulez plus…

Cette première table ronde touchait à sa fin dans une ambiance tranquille et plutôt consensuelle.C’était sans compter l’intervention d’une personne du public, Laurent Magnin , souhaitant interpeller les intervenants.Avec l’énergie et le franc-parler qu’on lui connait, l’ancien PDG d’XL Airways, en "invité surprise" dénonçait "".Et d’expliquer : "Au passage, Laurent Magnin nous révélait cette anecdote : un déplacement chez Qatar Airways dans une tentative de sauver XL Airways avec le patron de Qatar Airways où ce dernier lui aurait tout de go posé la question de savoir "Représentant de l’Etat, Damien Caze a répondu pour défendre et assumer les choix européens, concédant cependant que cet accord, fruit de négociations entamées quand le secteur allait mieux qu’aujourd’hui, "Pragmatique, et en termes choisis, le directeur général de la DGAC a expliqué cependant clairement qu’Pour résumer et en le disant encore plus clairement : quand vous avez des commandes d’environ 15 milliards de dollars avec le Qatar sur, entre autres, des Rafales, des Airbus, le métro de Doha, vous devez faire des concessions.