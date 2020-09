Convention Citoyenne sur le climat : les mesures qui affolent le secteur de l’aérien

L’adoption d’une écocontribution kilométrique renforcée aurait pour conséquence une augmentation des taxes de + de 4 milliards d’euros et une perte de trafic comprise entre 14% et 19% ainsi que la disparition de 120 000 à 150 000 emplois.



Organiser progressivement la fin du trafic aérien sur les vols intérieur d’ici 2025, sur les lignes où il existe une alternative bas carbone satisfaisante en prix et en temps (sur le trajet de moins de 4h) pénaliserait les hubs de CDG - Orly, ainsi que les passagers des aéroports qui ne pourraient plus réaliser de correspondance avion-avion.



A coup sûr, un Marseille - New York avec plus de trois heures de train et un transfert gare aéroport à Paris aura du mal à lutter contre un Marseille - New York via Londres, Francfort ou Rome…



Quant à promouvoir l’idée d’une écocontribution européenne, cette mesure impactera le secteur de l’aérien au niveau européen et contribuera à une inégalité entre les compagnies européennes et le reste du monde.