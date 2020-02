Coronavirus : Air France ne change pas ses plans 2020... pour l’instant !

« On ne change pas de stratégie pour le moment. Il est clair que si l’impact économique devait être modifié, il faudra travailler sur un nouvel objectif de coût unitaire, sur un redéploiement des capacité, une gestion des coûts et un plan d’investissement. En somme, s’ajuster à la nouvelle donne économique » , analyse Frédéric Gagey.



« Il est encore trop tôt pour lancer ce genre d’action, mais nous commençons à nous y pencher un tout petit peu » , conclut-il.



Pour l’instant, alors que le virus a déjà fait plus de 2000 morts et que l’épidémie suscite les craintes du monde du tourisme, Air France a suspendu ses vols vers la Chine jusqu’à la fin mars et table toujours sur une reprise progressive des vols à partir d’avril.