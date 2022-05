Coronavirus Italie : pass, masque... tout ce que vous devez savoir

Tous les pays de l'Union Européenne sont classés en vert par la France. Si vous souhaitez entrer en France en provenance d’un pays de la liste « verte » comme l’Italie :Voyageurs vaccinés :. Ces voyageurs doivent présenter, à la compagnie de transport et aux autorités de contrôle à la frontière, la preuve de cette vaccination.Voyageurs non vaccinés : ils doivent présenter, à la compagnie de transport et aux autorités de contrôle à la frontière,Ce certificat n’est valable que pour une durée de six mois à compter de la date de réalisation de l’examen ou du test).Aucune mesure (tests, isolement) n’est en vigueur à l’arrivée en France métropolitaine.Les enfants de moins de 12 ans sont dispensés de ces formalités.Compte tenu de la situation sanitaire des outre-mer, ces règles peuvent varier dans les départements et territoires d’outre-mer : les voyageurs sont en conséquence invités à consulter les sites internet des préfectures et Hauts commissariats concernés.