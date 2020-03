Coronavirus : J.-B. Lemoyne convoque une réunion exceptionnelle du comité de filière

Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, a convoqué une réunion exceptionnelle du bureau du comité de filière Tourisme mardi 10 mars 2020 au sujet des conséquences de l'épidémie de Covid-19.



Objectif : faire un point de situation avec les professionnels sur les conséquences de l'épidémie pour le secteur, notamment en termes de fréquentation, de retombées économiques et d'emploi, indique le Quai d'Orsay.



Elle permettra de rappeler "les mesures prises par le Gouvernement et de coordonner les actions et réponses des différentes parties prenantes."