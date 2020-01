Coronavirus : MSC annule 3 croisières et repositionne son "Grand Voyage"

Gianni Onorato, PDG de MSC Croisières, a commenté : " La décision de repositionner le navire de Shanghai à Singapour a été prise pour la sécurité et le bien-être de nos passagers et membres d’équipage. Il en va de même pour la décision d’annuler nos trois prochaines croisières prévues en Chine. (...)



Puisque Singapour devient le nouveau port d’embarquement, nous avons dû annuler les escales à Naha au Japon, et à Hong Kong. Mais cela a également créé l’opportunité d’enrichir l’itinéraire de ce « Grand Voyage » avec quatre ports supplémentaires : Langkawi, Penang et Kuala Lumpur en Malaisie, plus Ho Chi Minh City au Vietnam, pour créer une nouvelle croisière mémorable et exceptionnelle. "



Les passagers de ce Grand Voyage ayant réservé l’offre Vols + Croisière avec MSC Croisières n’auront rien à faire dans la mesure où leurs vols seront automatiquement changés vers Singapour.



Les passagers qui ont réservé leurs vols vers l’Asie par eux-mêmes, et non pas via MSC Croisières, devront contacter leur compagnie aérienne ou leur agent de voyage pour obtenir un remboursement ou un changement d’itinéraire pour se rendre à Singapour.