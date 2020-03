Coronavirus : l'activité des Logis Hôtels passe de +37% à -6% en 15 jours

Malgré les mesures annoncées par Bercy, le président de la Fédération Internationale des Logis demande un allègement des charges : « Cet ensemble de premières mesures décale simplement à plus tard les échéances financières. Dans l’hôtellerie et la restauration, une nuitée ou un couvert perdu ne sera jamais rattrapé ; nous ne stockons pas pour vendre quand l’épidémie sera passée. Au moment de la reprise, les établissements ne seront pas davantage en situation de payer les échéances financières décalées » selon Fabrice Galland, Président de la Fédération Internationale des Logis et propriétaire de 2 établissements à Bordeaux avec son épouse.



« Un hôtel est ouvert 24h sur 24 ; il est donc difficile de mettre ses salariés au chômage partiel. La profession a besoin maintenant d’économies importantes de charges : il faut mettre en place des exonérations pures et simples de charges sociales, d’impôts voire de TVA. Nous avons besoin de mesures fortes et de consignes claires de la part des banques et à Bpifrance » selon Fabrice Galland.



L’ensemble des professionnels hôteliers et restaurateurs LOGIS HOTELS et CITOTEL ont reçu les consignes et appliquent les gestes barrières appropriés et appliquent strictement les consignes des autorités.