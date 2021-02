Corsair : Julien Houdebine est nommé directeur commercial et marketing

Précédemment directeur réseau, Alliances et Revenus, Julien Houdebine est nommé directeur commercial et marketing de la compagnie Corsair.



Membre du comité exécutif, il reporte directement à Pascal de Izaguirre, Président-Directeur Général.



Ingénieur ENAC et titulaire d’un DEA en Economie des Transports en 2003, Julien Houdebine a débuté sa carrière au sein du groupe Air France-KLM. Il a occupé différents postes dans les fonctions de Revenue Management et Réseau, moyen-courrier et long-courrier.



En 2013, il est nommé directeur de la performance économique long-courrier.