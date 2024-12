Corsair - Montréal : les précisions de la direction

" Corsair souhaite apporter des précisions suite à l’article publié le 10 décembre concernant l’arrêt de sa desserte du Canada.



Contrairement à ce qui a été évoqué, la décision de suspendre les vols vers Montréal n’est pas liée à un objectif de chiffre d’affaires, mais à une analyse stratégique basée sur la rentabilité et l’optimisation de notre réseau.



Corsair évalue en permanence ses destinations en fonction de leur performance économique et des opportunités offertes par le marché.



Il est important de souligner qu’un éventuel lancement de nouvelles routes, comme une liaison vers Brazzaville, ne saurait être mis en lien avec l’arrêt de la desserte de Montréal.



La compagnie aérienne a décidé de se recentrer sur ses trois piliers : Antilles, Océan Indien et Afrique. "