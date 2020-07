Corsair ajoute la «Garantie pandémie» dans ses assurances

De plus, si la maladie se déclenche à destination et que le passager doit débourser des frais pour se faire traiter, alors la compagnie participera aux frais de mise en quarantaine et de prolongation du séjour, de la prise en charge des frais médicaux liés à un virus, de la prolongation du séjour suite à un manque de transport ou encore de la mise à disposition d’un billet retour si le billet initial ne peut pas être utilisé et ou modifié.



Corsair devient selon le communiqué de presse "a première compagnie à intégrer un volet «Garantie pandémie» dans ses assurances, espérons que les autres suivront.



Le monde d'après ne sera pas le même, il convient à tous de s'adapter.