Corsair : feu vert de l'UE aux aides de l'Etat

L'aide à la restructuration, d'un montant de 106,7 millions d'euros, est composée de reports d'imposition ou de taxation (21,9 millions d'euros), d'un crédit d'impôt (4,8 millions d'euros), d'un prêt à taux réduit (18 millions d'euros) et d'un prêt participatif (62 millions d'euros).



Le montant de l'aide à la restructuration représente moins de 50 % des coûts de restructuration. Le reste de ces coûts sera couvert par une contribution propre, fournie par un actionnaire actuel (TUI), des actionnaires à venir (un consortium d'investisseurs présents principalement dans le secteur du tourisme) et d'autres ressources disponibles (notamment la vente de trois avions). Dans le contexte de la restructuration, les actionnaires actuels (Diamondale et TUI) se retireront de l'entreprise.



Elle sera également s'accompagné d'un plan de restructuration visant à rétablir la viabilité de Corsair d'ici à 2023.



Ce plan prévoit une réduction des coûts salariaux, la concentration des activités de la compagnie sur ses principales liaisons rentables vers les territoires français d'outre-mer, l'optimisation de la flotte et l'abandon des liaisons déficitaires.