Corse : Transavia relie Ajaccio et Bastia à Brest, Montpellier et Nantes

Transavia annonce 6 nouvelles lignes vers la Corse à compter du 17 avril 2021.



A partir du printemps 20211, les aéroports corses d’Ajaccio-Napoléon Bonaparte et Bastia-Poretta seront reliés à ceux de Brest-Bretagne, Montpellier-Méditerranée et Nantes-Atlantique.



Au départ d’Ajaccio-Napoléon Bonaparte :

- Brest-Bretagne : 2 vols par semaine (le mardi et le samedi)



- Montpellier-Méditerranée : 2 vols par semaine (le samedi et le dimanche)



- Nantes-Atlantique : 2 vols par semaine (le vendredi et le samedi)