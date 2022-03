Costa Croisières : Luca Di Persio nommé Vice-président Commercial

Doté d'une solide expérience commerciale à l’international et d'une spécialisation dans les secteurs de l'hôtellerie et du luxe, Luca Di Persio a précédemment occupé le poste de Global CMO & Revenue Director du groupe Baglioni Hotels & Resorts et celui de Global CMO & Revenue Director du groupe Mangia's Resorts Spa/HIP.



Il a également été conférencier et directeur scientifique de maîtrise sur la transformation digitale, l'intelligence artificielle et l'économie des metaverses pour le secteur du voyage et de l'hôtellerie.