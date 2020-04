Costa Croisières prolonge la suspension des croisières jusqu'au 30 mai 2020

Costa Croisières annonce la prolongation de la suspension de ses croisières jusqu'au 30 mai 2020.



En raison de la persistance de la situation d'urgence liée à la pandémie mondiale de la Covid-19 et de la poursuite des mesures de confinement telles que la fermeture de ports et les restrictions à la circulation des personnes ne permettant pas d'opérer actuellement, la compagnie prolonge la suspension jusqu’à la fin du mois de mai.



Costa Croisières informe qu'elle prend toutes les mesures nécessaires afin d’informer tant les agents de voyage que les clients concernés par les changements. " Ils auront l’assurance d’une reprotection, conformément à la législation en vigueur, offrant la plus grande garantie dans cette situation d'urgence " précise le communiqué.