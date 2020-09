Costa remet le Deliziosa à flot au départ de Trieste

Lors des visites à terre, les passagers participeront à des excursions sécurisées organisées par la compagnie uniquement et par petits groupes.



En outre, les moyens de transport seront désinfectés après chaque utilisation. Avant de descendre du navire et au moment de réembarquer, ils seront soumis à un contrôle de température.



Ces excursions prévoiront des visites à proximité des ports d'escale, tels que Lecce, Ostuni, Otranto, Alberobello, Gallipoli, Taormina, Noto, Modica, Ragusa ou encore Sibari.



A bord, les équipements et les divertissements ont été repensés sur la base des procédures du Protocole Sanitaire, tout en conservant les caractéristiques uniques des vacances avec Costa. La distanciation sociale sera garantie en partie par la capacité réduite du navire.



A titre d’exemples, les spectacles « live » se dérouleront avec un public plus restreint ; les restaurants buffets seront supprimés au bénéfice de repas assis avec service à table ; le nombre de places assises dans les théâtres, les salles de spectacle, les bars et les restaurants a été revu afin de respecter la distance minimale ; l'entrée pour certaines installations telles que le spa, les piscines et le miniclub enfants est échelonnée et nombre limité de personnes peuvent s’y trouver au même moment.



Après le Costa Deliziosa, qui réalisera ses croisières depuis Trieste jusqu'à la fin de l'année, le prochain navire de Costa Croisières à reprendre du service sera le Costa Diadema, qui doit partir de Gênes le 19 septembre prochain.



Comme le Costa Deliziosa, il ne fera escale que dans les ports italiens et transportera des clients résidant en Italie, avec des escales à Civitavecchia/Rome, Naples, Palerme, Cagliari et La Spezia.



Ensuite, à partir d'octobre, ce sera au tour du navire amiral Costa Smeralda, suivi en décembre par le Costa Firenze - nouveau navire de la compagnie en construction au chantier naval de Fincantieri à Marghera.