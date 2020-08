Costa : reprise progressive des croisières à partir du 6 septembre 2020

En attendant la mise en œuvre progressive de ces protocoles à bord et à quai, la compagnie doit prolonger la pause de sa saison de croisières jusqu'au 30 septembre 2020.



Seuls feront exception les départs du Costa Deliziosa (6, 13, 20, 27 septembre) et du Costa Diadema (19 septembre). Costa informe les passagers et les agents de voyage concernés, qui bénéficieront de nouvelles garanties conformément à la législation applicable.



Afin d'offrir la meilleure expérience de vacances possible, tout en protégeant la sécurité des passagers, de l'équipage et des résidents des communautés locales, Costa Croisières a développé le Protocole de sécurité Costa pour sa flotte, incluant de nouvelles procédures opérationnelles en réponse à la situation de COVID-19.



Soutenu par un groupe d'experts scientifiques indépendants en santé publique coordonné par V.I.H.T.A.L.I. (Value in Health Technology and Academy for Leadership and Innovation), un spin-off de l'Université Catholique de Rome, le Protocole Costa Safety est conforme aux protocoles sanitaires définis par le Gouvernement italien et les autorités européennes (EU Healthy Gateways).