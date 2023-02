Costa va développer l’utilisation du méthanol à bord de ses navires

Le Groupe Costa (Costa Croisières et AIDA Cruises) annonce la signature d'un protocole d’accord avec le producteur de méthanol Proman, pour développer l’utilisation du méthanol à bord de ses navires.



" Le méthanol est un carburant à combustion plus propre, éliminant pratiquement tous les polluants atmosphériques tels que les particules et les oxydes de soufre ", rappelle Costa dans un communiqué.



Il " est facilement accessible et peut être produit de manière biosynthétique, avec des procédés à faible teneur en carbone, ou en utilisant de l'hydrogène. Alors que le méthanol est déjà utilisé dans des piles à combustible, ce carburant pourrait permettre dans un avenir proche une transition durable du secteur maritime sans émissions carbone ".



Le partenariat entre Costa et Proman vise donc à accélérer la transition énergétique et la décarbonation de la flotte existante du Groupe, en améliorant notamment l'approvisionnement en méthanol durable.