Coupe du Monde 2022 : le Qatar comptera 105 nouveaux hôtels

Le Qatar souhaite devenir dans les années à venir l'une des destinations de référence dans le monde.



Pour cela, en plus des investissements énormes, le pays y ajoute des événements d'envergure mondiale, comme la coupe du monde de football. Du 21 novembre au 18 décembre 2022, le plus grand événement sportif se déroulera au Qatar.



Pour recevoir dans les meilleures conditions les voyageurs, le pays s'attend à compter plus de 105 nouveaux hôtels et appart’hôtels meublés. D'ici là deux nouveaux établissements de luxe sont attendus comme le Pullman Doha West Bay et le JW Marriott West Bay.