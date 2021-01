Covid-19 : comment l’hôtellerie de luxe et l'Oberoi Marrakech font face à la crise

L’Oberoi Marrakech, construit sur les 18 hectares d’une ancienne ferme, s’inscrit parfaitement dans la nature luxuriante locale avec notamment des milliers d’oliviers et d’orangers.



L’architecture arabo andalouse étant magnifiée par cet écrin de verdure partout présent.



« Nous avons voulu une sensation de liberté et de découverte de la nature. Nous produisons notre propre huile d’olive et la connexion avec la nature est omniprésente »



84 logements sont proposés ici: des villas et des suites d’exception, avec 76 d’entre eux dotés de piscines privatives chauffées. 3 restaurants et un spa d’exception, le tout face à la chaîne montagneuse de l’Atlas. 220 employés travaillent ici: « soit 3 employés par clé »



Un choix fort a été adopté d’emblée par l’Oberoi Marrakech, après la première vague le 15 mars dernier et une fermeture pour 7 mois: rester ouvert cet hiver coûte que coûte.



Le 24 octobre dernier l’hôtel a en effet réouvert et à fait le choix de ne pas fermer à nouveau avec la seconde vague du coronavirus: « Ce n’est pas une période facile, nous avons peu de clients européens, mais nous restons positifs.



Nous avons décidé de rester ouverts et nous travaillons également avec la clientèle marocaine. Et nous pensons que cela permet aux employés de garder la motivation et de continuer à faire vivre l’hôtel.»