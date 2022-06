Covid Tunisie : tout ce que vous devez savoir pour voyager !

Les voyageurs de plus de 18 ans non vaccinés ou présentant un schéma vaccinal incomplet y compris ceux n’ayant reçu qu’une seule dose de vaccin (pour les vaccins à deux injections) doivent respecter plusieurs mesures.



Ils doivent présenter un test PCR négatif à la Covid-19, portant un QR code, réalisé moins de 48 heures avant le premier embarquement ou un test antigénique (TDR-Ag) négatif, portant un QR code, réalisé moins de 24 heures avant le premier embarquement (les auto-tests ne sont pas reconnus).



Comme pour les voyageurs vaccinés, ils pourront être également soumis à l'arrivée à un test de dépistage effectué de manière aléatoire.



Depuis le 27 mai 2022, l’auto-confinement de 5 jours n’est plus exigé pour les visiteurs étrangers de plus de 18 ans non vaccinés ou n’ayant pas achevé leur schéma vaccinal, arrivant sur le territoire Tunisien.