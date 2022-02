Les vols à destination de Monastir et Tunis sont disponibles à la vente et seront assurés à partir du 17 juillet jusqu'au 4 septembre pour Monastir (jusqu’à 1 vol par semaine) et à partir du 29 mars 2022 jusqu'au 29 octobre 2022 pour Tunis (jusqu’à 2 vols par semaine).



Au total, 7 routes seront opérées par la compagnie cet été depuis et vers Marseille : Tunis, Monastir, Beyrouth, Nantes, Brest, Rennes et Lille.



Transavia propose un report de billets sans frais de modification (hors différence tarifaire). Les voyageurs auront la possibilité de modifier leur billet jusqu’à 2h avant le vol.



En 2021, l'aéroport Marseille Provence a fait voyager 4,66 millions de passagers en 2021 (-54,1 % vs 2019 / + 38,8 % vs 2020)