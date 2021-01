Covid : l'Île Maurice va-t-elle exiger aux voyageurs d'être vaccinés ?

Juque-là assez peu touché, le pays a mis en place de fortes restrictions aux voyages.



Des mesures de quarantaine strictes et des protocoles de tests approfondis ont été mis en place depuis l'apparition de l'épidémie, l'industrie hôtelière jouant un rôle clé dans l'hébergement lors des confinements.



Le pays a reçu un 100 parfait sur l'indice de rigueur de l'Université d'Oxford qui suit la politique et l'action du gouvernement concernant la pandémie de Covid-19.



Alors que la vie sociale n'a été que peu modifiée par le virus, les restrictions d'entrée et les exigences de quarantaine devraient être progressivement assouplies en fonction de l'évolution de la pandémie et de l'immunité acquise par les visiteurs.



Les visiteurs vaccinés pourraient à termes accéder librement au territoire mauricien.



Voilà qui est clair, le tourisme ne pourra rédémarrer pleinement qu'avec une population mondiale vaccinée et couverte contre les différents variants.