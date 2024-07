Creative Tours : Chypre et sa culture, un voyage au cœur de l’histoire

3ème plus grande île de Méditerranée, Chypre offre bien plus que ce que l’on peut penser. Entre Parcs nationaux (Cape Greco & Akamas) offrant plages de sables fins, falaises, caves marines & blue lagoon ainsi que des ponts naturels et canyon. On peut aussi mentionner la présence de 2 lacs salé idéals pour les observateurs d’oiseaux et flamands roses.



L’île offre aussi un patrimoine dans ses terres et non uniquement tourné vers ses côtes et la Méditerranée, entre forêts de pins, cascades, vues panoramiques, montagne du Mont Olympe et sa petite station de ski en hiver, parc botanique et autres sentiers de randonnées.



Sa grande diversité permet aux voyageurs de revenir plusieurs fois et toujours faire de nouvelles découvertes et activités, rare pour une île méditerranéenne.