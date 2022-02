Nous avons contacté Atout France, afin de faire un point global sur la situation.



Pour ce début d'année 2022, le GIE ne note pas de hausse significative du nombre de radiations au registre des opérateurs de voyages et de séjours. Mais il ne souhaite pas, pour autant, tirer d’enseignements trop tôt.



En revanche, Atout France constate qu'en 2021, le nombre de radiations et de non-renouvellements s’élève 480 au total, dont 306 dans la catégorie « agents de voyages ou apparentés » (voir encadré ci-dessous).



« Ce nombre est un peu plus élevé comparé à la moyenne observée en temps normal, mais rien de comparable à la chute observée des nouvelles immatriculations en 2021 », nous précise un porte-parole d'Atout France.



De même, depuis début 2022, le nombre mensuel de nouvelles immatriculations demeure encore assez faible par rapport à la moyenne observée en temps normal, même s’il a légèrement progressé depuis la fin d’année dernière.



De leur côté, les garants financiers avec lesquels nous avons pu échanger ne constatent pas non plus de pertes importantes parmi leurs affiliés.



« En 2021, nous avons eu 9 départs pour cause d'arrêt ou de suspension d’activité, nous indique Simon Thirot, le délégué général de l'UNAT à propos du Fonds Mutuel de Solidarité (FMS). C'est un peu plus que les autres années, mais pas beaucoup plus. A ce niveau, cela ne nous alerte pas. La crise a un effet indéniable, mais ça n'est pas massif ».



Groupama a même eu moins de sinistres en 2021 qu'en 2020, mais « avec des événements d'une ampleur un peu plus importante , commente Jean-Michel Pérès.



Ce sont des entreprises qui en général n'ont pas eu d'activité en 2020 et qui compte tenu des allers-retours entre des phases d'activité et sans activité en 2021, dues aux fermetures et aux blocages, n'ont pas réussi à s’adapter et ont renoncé.



Elles ont préféré aller en procédure collective alors que, parfois, il y avait encore un peu de trésorerie qui aurait permis de rembourser des voyageurs.



Mais les entreprises ont préféré renoncer et laisser leur affaire entre les mains du Tribunal de Commerce. Et dans ces cas-là, le premier sollicité est le garant financier... Je pense qu'il y a des dossiers qui auraient pu mieux se terminer » .