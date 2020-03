Crise coronavirus : CDS Groupe met en place un plan de continuité d’activité

Le coronavirus est en train de revoir et chambouler nos vies personnelles, mais aussi professionnelles.



Face à un confinement qui touche non seulement quasiment toute l'Europe mais une partie du monde, les entreprises s'adaptent, CDS Groupe suit le mouvement.



La marketplace de l’hôtellerie d’affaires est toujours entièrement accessible et CDS Groupe met en place un plan de continuité d’activité.



Pour répondre à cela, le télétravail a été généralisé à l'ensemble des employés, et l'entreprise s'est organisée techniquement et logistiquement afin de maintenir l’accessibilité de l’ensemble des services.



Le support client est également joignable du lundi au vendredi, de 8h30 à 19h. Vous pouvez nous contacter au +33 (0)1 80 22 00 22 ou par mail, en écrivant à l'adresse suivante : support@cdsgroupe.com.



CDS Groupe s'engage à répondre dans un délai de 1h maximum.