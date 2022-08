Croatie : J'ai testé la croisière dalmate avec le Lyrial (Ponant)

Le second est une formule buffet. C’est excellent aussi mais ça permet d’aller beaucoup plus vite et de profiter de l'air du grand large sur le pont 6. A vous de voir... si vous êtes pressés ou pas. Là aussi il faut réserver car la demande dépasse souvent la capacité.



Dans les deux cas, le service, la prévenance, la gentillesse et la qualité du service, sont juste exceptionnels. Cela vaut également pour l'ensemble de l'équipage où la tenue sourire et l'écoute sont de rigueur. A noter aussi l'ambiance très sympa du bar au 7e niveau, lieu de rendez-vous très prisé où Alex, le facétieux mais terriblement efficace barman, vous concocte de délicieux cocktails.



Pour éviter les kilos superflus, la salle de sport située au pont 5, très bien équipée pour une unité de cette taille, attend les plus motivés : 3 tapis, 4 vélos, une machine de musculation et des tapis assurent l'essentiel. Le tout avec un superbe point de vue lors des escales.



La première a lieu à Korcula, charmante petite île où Marco Polo serait né et où il fait bon se perdre dans les ruelles ombragées du quartier médiéval. Ici pas de plages de sable blanc mais baignade possible tout le long de la côte. Ce sera d'ailleurs le cas dans la quasi-totalité des arrêts prévus.



La clientèle du Lyrial lors de ce voyage est composée en majorité de primo croisiéristes, de toutes les générations et plutôt internationale, avec des Américains, des Anglais et même un australien.



La clientèle variée et éclectique est aisée mais pas trop guindée, même si le dress code (pas de shorts au restaurant) oblige à une certaine tenue, chic mais décontractée. Un Kids Club occupera vos têtes blondes pendant la croisière.



Les animations et les spectacles en général, même si certaines soirées peuvent être débridées, sont le point faible de la programmation. La musique live fait défaut et, en particulier, un ensemble pour redonner du dynamisme. Il en va de même pour les conférences, dont les thématiques gagneraient à être mieux travaillées.



En revanche, l'équipage met un point d'honneur à organiser presque quotidiennement des rendez-vous événementiels : dégustation de fromages, de caviar, de macarons, d'antipasti ou plus sportifs, comme une baignade en plein Adriatique depuis la marina du navire... Des animations plébiscitées par la clientèle.