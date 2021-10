CroisiEurope : plaisirs contemplatifs au fil du Rhône en tout inclus...

Recommandez plutôt à vos clients le petit train des vignes (7 Euros), la visite de la Cave De Tain ou les monuments de Tournon pour une approche bachique et gustative de cette cité par ailleurs berceau du fameux chocolatier ValRhôna grands sourceurs de crus de chocolat de par le monde.L'excursion à Vallon-Pont-D'Arc sur les belvédères des Gorges de l'Ardèche donne une vision aussi vertigineuse que sauvage de ce canyon calcaire où coule au milieu la rivière.Vienne, la romaine, puis Lyon, la plus florentine (mais aussi romaine et gastronomique), ville de France sauront conclure ces cinq jours sur le Rhône.Ce produit touristique apprécié des séniors, le sera également des couples et tribus familiales.(hors excursion mais avec boissons, donc all inclusive) il représente une formule, vu la qualité de la restauration et de l'hébergement, au très attractif rapport qualité-prix.Positionné entre les croisiéristes de masses et leurs gigantisme et les prestataires de luxe à la voile (ou à moteur), CroisiEurope propose, en mer ou sur les fleuves, une alternative attractive sur le marché de la croisière.Bien sûr,. Nul doute que son tour viendra pour une restauration dans le style et les standards de ses sisterships le MS Renoir ou MS Van Gogh. Le plaisir et le confort ne seront que plus forts, plus élevés et plus attractifs.