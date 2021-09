Croisières : le MSC Divina reprend du service

Pour rappel, six navires MSC Croisières sont actuellement en service en Méditerranée (Seashore, Grandiosa, Seaside, Orchestra, Splendida et Magnifica).



Le MSC Virtuosa les rejoint le 22 septembre et offrira des croisières de 9 nuits au départ de Gênes, avec des escales à Malaga,

Cadiz, Lisbonne, Barcelone et Marseille.



Le MSC Seaview navigue actuellement dans la mer Baltique au départ de Kiel, en Allemagne, avec des escales en Suède et en Estonie, tandis que le MSC Bellissima est positionné en mer Rouge, offrant des croisières en Arabie Saoudite, en Égypte et en Jordanie, au départ de Jeddah.