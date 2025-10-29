Düsseldorf en 48h : une escapade urbaine surprenante !

Düsseldorf a ce double visage typiquement allemand : une architecture parfois sobre, presque froide, mais une vie locale chaleureuse. Entre les grandes places commerçantes et les immeubles modernes, on trouve une multitude de bars, restaurants et espaces verts qui redonnent de la douceur à la ville.



Le soir venu, la ville se transforme. Les bars à bières de la vieille ville s’animent, tandis que les rooftops élégants comme Paris Club Bar, View Skylounge ou Pebbles offrent une vie nocturne diversifiée.



Pour les amateurs de cocktails : Beuys Bar, Squarebar ou Sakura Bar valent le détour.

