Düsseldorf en 48h : une escapade urbaine surprenante !

Et si vous proposiez un court séjour à Düsseldorf à vos clients ?
Vous pensiez plutôt à Lisbonne, Dublin ou à Berlin ? Et bien, mettez vos préjugés de côté. TourMaG vous emmène découvrir une ville d'art et de mode !
Premier atout son accessibilité ! Düsseldorf se situe à seulement 3h45 de Paris grâce aux liaisons directes Eurostar. Cette proximité géographique en fait une destination de choix pour les voyageurs français en quête d’un séjour de courte durée.
Une fois sur place, tout est pensé pour simplifier les déplacements : les transports publics sont bien organisés, et la DüsseldorfCard Plus permet un accès illimité aux transports ainsi que des réductions sur de nombreuses activités et restaurants. A noter : des tarifs spéciaux existent pour les groupes.
Un vrai atout pour les agences qui souhaitent proposer un produit clé en main à leurs clients.
Entre patrimoine et modernité
Düsseldorf n’est pas qu’une ville pratique : c’est aussi une destination artistique majeure.
Fondée au XVIIIᵉ siècle, la Kunstakademie a formé plusieurs figures de l’art moderne et contemporain, contribuant à la réputation internationale de la ville. Les musées K20 et K21, ainsi que le Schloss Benrath, permettent de voyager à travers les époques grâce aux artistes locaux.
Mais au-delà des musées, l’art se vit aussi dans la rue. Les quartiers de Bilk et Friedrichstadt se sont transformés en véritables galeries à ciel ouvert : façades colorées, graffitis, fresques monumentales… Des œuvres qui donnent à la ville un visage jeune et dynamique !
Une ville ouverte à tous les publics
À Düsseldorf, il n’y a pas que l’art qui rassemble toutes les générations : entre patrimoine, ambiance conviviale et adresses tendance, chacun y trouve sa place.
Côté gastronomie locale, il y en a pour tous les goûts, à commencer par un déjeuner dans la vieille ville. Mangez chez Schumacher, une brasserie rustique rendue célèbre grâce à son bar historique Im Goldenen Kessel. On y déguste la fameuse Altbier (bière locale) maison, accompagnée de plats typiquement rhénans : jarret de porc, boudin noir ou rôti mariné.
Petite anecdote : le prince Harry y aurait fêté son anniversaire, et c’est la seule table du restaurant que l’on peut réserver !
Pour le soir, direction le centre-ville pour découvrir les classiques allemands chez HeimWerk Altstadt.
Au menu : schnitzels, salades… avec des options végétariennes ou sans gluten. Le tout, dans une ambiance conviviale qui rappelle les anciennes cantines ouvrières, en version moderne.
Pour un repas plus chic et intimiste, Le Schillings, caché sous le théâtre Schauspielhaus, propose une cuisine raffinée et originale, aussi bien pour les amateurs de théâtre que pour les gourmets.
Düsseldorf sous toutes les météos
En 2024 : environ 5,54 millions de nuitées ont été enregristrées (+2,5 % par rapport à 2023) et environ 3,32 millions d’arrivées notées (+7,2 %). Deposit Photo Auteur hristoshanov
Le soleil ne brille pas toujours sur la Rhénanie, et les températures peuvent vite chuter. Mais même sans grand ciel bleu, Düsseldorf se réinvente.
Pour une soirée originale, l'Apollo Varieté est un passage obligé. Fondé par le créateur du cirque Roncalli, ce théâtre propose un mélange d’acrobaties, de musique, d’humour et de magie. Comptez 81€ pour un dîner pendant le cabaret (contre 31€ sans).
Autre manière de découvrir la ville : une croisière KD sur le Rhin, d’une durée d’environ une heure. Chauffée en hiver, la péniche propose café et plats chauds.
Pour terminer sur un incontournable, rien de tel que la Tour Rhénane. Sa hauteur ne la rend peut-être pas unique au monde, mais elle abritait l’une des horloges les plus hautes, avec des hublots lumineux affichant l’heure.
Une ville 100 % allemande
Düsseldorf a ce double visage typiquement allemand : une architecture parfois sobre, presque froide, mais une vie locale chaleureuse. Entre les grandes places commerçantes et les immeubles modernes, on trouve une multitude de bars, restaurants et espaces verts qui redonnent de la douceur à la ville.
Le soir venu, la ville se transforme. Les bars à bières de la vieille ville s’animent, tandis que les rooftops élégants comme Paris Club Bar, View Skylounge ou Pebbles offrent une vie nocturne diversifiée.
Pour les amateurs de cocktails : Beuys Bar, Squarebar ou Sakura Bar valent le détour.
Le petit plus : Little Tokyo
Impossible de parler de Düsseldorf sans évoquer son quartier japonais, l’un des plus importants d’Europe.
Supérettes japonaises, restaurants de ramen, bars à saké, bubble tea et librairies spécialisées se succèdent sur la rue Immermannstraße.
Un dépaysement garanti ! En 48 heures, Düsseldorf se révèle surprenante : pratique à explorer, artistique et vivante. A conseiller surtout à vos clients !
