Datai Langkawi : Tina Dotzauer est nommée directrice marketing

Tina Dotzauer est nommée directrice marketing.



Tina, née à Munich en Allemagne, apporte une expérience professionnelle de plus de 10 ans dans l’industrie de l’hôtellerie et des loisirs aux Maldives, décennie au cours de laquelle elle a travaillé pour des marques de boutiques hôtels telles que Coco Collection et Jumeirah Hotels & Resorts.



Jesse Lim rejoint l'hôtel en tant que directrice des ventes senior.



Jesse, née à Ipoh en Malaisie, connaît bien Langkawi pour avoir déjà représenté un complexe de luxe dans l'île. Son expertise court sur plus de 15 ans dans le domaine du luxe, de Kuala Lumpur à Langkawi, avant d’assumer des responsabilités plus importantes dans les propriétés prestigieuses de Four Seasons et Raffles au Cambodge et à Singapour.