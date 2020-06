De Pont-Aven à l’archipel des Glenan, une Bretagne emblématique

Carnac recèle trois sites en un : les célébrissimes champs de mégalithes ; le bourg, où tout le monde se retrouve les jours de marché et Carnac-plage qui oscille entre villas cossues, pins maritimes et sable fin.



Et il y a aussi la météo. Avec plus de 2 000 heures d’ensoleillement par an, Carnac est l’une des côtes les plus ensoleillées de Bretagne. Associé à un littoral bordé de caps et d’anses douces, cet atout explique le succès de la station.



Erigés 5 000 à 3 000 ans avant J-C. 3 000 menhirs se dressent dans la lande, traçant des lignes d’environ 1 kilomètre de long. C’est l’une des plus extraordinaires concentrations de pierres levées existant dans le monde. Les alignements les plus impressionnants sont ceux du Menec, de Kerlescan et de Kermario. A leurs côtés, on trouve le tumulus de saint Michel et le géant du Manio, menhir de 6,50 m de haut. Leur fonction astronomique est souvent évoquée. Le musée de la Préhistoire permet d’en savoir plus.



Authentique et un brin mondaine à la fois, la station déroule 5 plages à l’orée de pinèdes dissimulant les résidences balnéaires. Sur la Grande Plage de 2 kilomètres, le yacht-club affirme le standing du lieu.



A voir dans le bourg : l’église Saint-Cornély du 17e siècle. Sur la grande porte, deux bœufs sculptés rappellent que saint Cornély protège les bêtes à cornes. A l’intérieur, la chaire est un chef-d’œuvre de ferronnerie. A l’extérieur les Salines, un site réputé pour les ornithologues.

A s’offrir : une parenthèse bio et bien-être au Thalazur de Carnace.