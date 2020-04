Déconfinement : Atout France publie un benchmark international des mesures sanitaires mises en place par les opérateurs

"Ce travail de veille a vocation à inspirer des choix, mettre en exergue des initiatives abouties et innovantes mais aussi à montrer comment l’offre touristique future pourra s’organiser dans les meilleures conditions possibles. Autant de facteurs qui vont influencer les envies de revenir et de voyager à nouveau.



Ces analyses se sont focalisées sur l’ensemble du parcours touristique, les lieux fréquentés par les touristes français et internationaux (sites aéroportuaires, transport individuel ou collectif, hôtels et autres hébergements touristiques collectifs, locations saisonnières, restaurants, parcs de loisirs, musées, lieux de visite, sites de loisirs, secteurs des croisières). Il est complété par des initiatives nationales, principalement en Asie, où la relance de l’activité est la plus avancée et la culture sur ce champ plus développée."



Ce benchmark comprend une synthèse transversale des mesures et moyens à l’étude ou déjà mis en place, ainsi que des recommandations de nature méthodologique (cadre juridique, communication, enseignements sur le long terme).